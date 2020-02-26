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ولي العهد يجتمع بالرئيس الموريتاني

ولي العهد يجتمع بالرئيس الموريتاني

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نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية

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ولي العهد يجتمع بالرئيس الموريتاني

ولي العهد يجتمع بالرئيس الموريتاني
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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في مقر إقامته في مدينة الرياض.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد – الوزير المرافق -، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع المطيري.
كما حضر من الجانب الموريتاني، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، ومعالي وزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، ومعالي وزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، ومعالي وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، ومعالي وزير مدير ديوان فخامة رئيس الجمهورية محمد الحويرثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي.

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