بحضور نائبه .. أمير القصيم يلتقي سفير فنلندا لدى المملكة

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، اليوم ، سفير فنلندا لدى المملكة آنتي روتوفيوري ، والوفد المرافق له ، الذي قدم للسلام على سموه بشأن مشروع زراعة الكمأة السوداء “الألماس الأسود” في محافظة رياض الخبراء.

واطلع سموه خلال اللقاء على التجربة التي كانت بالتعاون مع شركة سبل المعرفة للاستثمار والمركز الفنلندي لأبحاث الكمأة التي لاقت أصداءً واسعة على مستوى المملكة وفنلندا ، ومايتطلعون له في هذا المشروع من تطوير لمنطقة القصيم لتكون عاصمة للكمأة السوداء بالمملكة ، كما جرى أيضاً بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

وتسلم سموه من سفير فنلندا إحدى شتلات البلوط الملقحة “بفقع الألماس الأسود” المزروعة بالتجربة هدية لسموه ، منوهاً السفير بالتطور الذي تعيشه المنطقة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بصفة خاصة والمملكة العربية السعودية بصفة عامة ، متمنياً نجاح مشروع زراعة الكمأة السوداء “الألماس الأسود” في القصيم.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بمثل هذه التجربة في المنطقة التي هي بمشاركة شباب سعوديين وتوفير مثل هذه التجارب الخادمة للوطن وأبنائه ، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني يهدف إلى تعزيز مثل هذه المنتجات بالقصيم ، واستغلال ماتمتاز به المنطقة من مقومات طبيعية وتحويلها إلى مصدراً لتعزيز الاقتصاد الوطني بالمملكة ، داعياً إلى شراكة علمية مع جامعة القصيم والمتخصصين عبر مراكز الأبحاث في جامعات المنطقة ، شاكراً محافظ رياض الخبراء ومدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة بالمنطقة على مايبذلونه من جهود في هذا المشروع.

حضر اللقاء محافظ رياض الخبراء فهد السلطان ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ، ورئيس سبل المعرفة للاستثمار الدكتور وابل الوابل ، ومدير مركز يوفا لأبحاث الكمأة في فنلندا الدكتور سالم الشامخ ، والمشرفين على مشروع الكمأة السوداء في رياض الخبراء سلطان الفرحان وبدر الغانم.