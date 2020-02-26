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المهندس الفالح يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للاستثمار

المهندس الفالح يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للاستثمار
http://almnatiq.net/?p=836757
المناطق - واس

رفع معالي وزير الاستثمارالمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للاستثمار، سائلا الله التوفيق والنجاح، وتحقيق تطلعات القيادة وجذب الاستثمارات النوعية المسهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة :” إن قرار القيادة باستحداث وزارة الاستثمار يجسد طموح الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من المزايا والفرص النوعية التي يزخر بها الوطن، التي من شأنها تعزيز موقع المملكة كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، وأن وزارة الاستثمار ستعمل مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص على تسويق مزايا الاستثمار في مناطق المملكة المختلفة والقطاعات الاقتصادية كافة، والعمل على دعم المستثمرين السعوديين وتنمية الاستثمارات القائمة وجذب كبرى الشركات العالمية الرائدة من خلال الفرص الواعدة في عدد من القطاعات المستهدفة، إضافة إلى الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر جاذبية والعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، بما يتوافق مع أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030″.
وأكد معاليه أن هذه الثقة الملكية الكريمة تتطلب العمل والإخلاص من مختلف الشركاء لتحقيق الآمال والتطلعات لتعزيز مكانة المملكة وبيئتها الاستثمارية، والإسهام في استقطاب الاستثمارات النوعية، والعمل على توطين التقنية ونقل الخبرات، سعياً نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد السعودي وفرص العمل للمواطنين.
وفي ختام تصريحه دعا المهندس الفالح، الله عز وجل أن يسدد خطا قيادتنا الحكيمة، ويديم على المملكة أمنها واستقرارها.

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