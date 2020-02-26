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صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية لـ1975 مستفيد خلال عام 2019

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صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية لـ1975 مستفيد خلال عام 2019

صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية لـ1975 مستفيد خلال عام 2019
http://almnatiq.net/?p=836759
المناطق - حفرالباطن

قدم مستشفى الولادة والأطفال بصحة حفر الباطن ، خدماتها العلاجية والتشخيصية والتأهيلية من خلال الأطباء الزائرين لـ 1,975 مستفيد لعام 2019 ، إذ بلغ عدد المستفيدين من عيادة القلب 639 مستفيد ، فيما تخطى عددهم بعيادة أمراض الدم 163 ، ليصل عدد مستفيدي عيادة الكلى 462 ، كما تجاوز عددهم بعيادة الغدد 391 ، وعيادة المخ والأعصاب 320 مستفيد.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنوع الخدمات الصحية بين التشخيص والعلاج ، وتقديم الإستشارات الطبية ، وتوفير القوى العاملة ذات الكفاءة العالية لتقديم أفضل الخدمات الصحية

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