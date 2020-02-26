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في ذكرى تحرير الكويت اللواء الركن الفرم يستذكر دور الحرس الوطني البارز في التحرير

في ذكرى تحرير الكويت اللواء الركن الفرم يستذكر دور الحرس الوطني البارز في التحرير
http://almnatiq.net/?p=836763
المناطق - الرياض

تحتفل دولة الكويت في فبراير من كل عام بذكرى تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم بقيادة صدام حسين عام 1990 والتي تدخل على أثرها العديد من الدول العربية والصديقة لصد هذا العدوان ودحر المعتدين.
وذكرى تحرير الكويت مناسبة لا تخص الشعب الكويتي وحده فحسب، بل حتى تخص الشعب السعودي وقواته المسلحة التي وقفت في خندق واحد مع القوات العربية والخليجية لتحرير الكويت واستعادة السيادة الكويتية.
وتزامناً مع احتفالات ذكرى تحرير الكويت، والتي تتواكب مع احتفالات اليوم الوطني الكويتي، تداول الكثير من الكويتيين والسعوديين، مقطع فيديو للواء الركن متقاعد تركي بن محسن الفرم أحد قادة قوات الحرس الوطني التي كان لها دور بارز في التحرير.
وكشف اللواء الركن الفرم الذي قاد قوة الحرس الوطني التي شاركت في تحرير الكويت عن الاستعدادات لمعركة تحرير الكويت والبطولات التي سطرتها قوات الحرس الوطني في هذا الشأن.

ولفت اللواء الركن تركي بن محسن الفرم إلى أن قوات الحرس الوطني وصلت الخفجي بعد أقل من 48 ساعة من الغزو العراقي.

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