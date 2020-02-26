في ذكرى تحرير الكويت اللواء الركن الفرم يستذكر دور الحرس الوطني البارز في التحرير

تحتفل دولة الكويت في فبراير من كل عام بذكرى تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم بقيادة صدام حسين عام 1990 والتي تدخل على أثرها العديد من الدول العربية والصديقة لصد هذا العدوان ودحر المعتدين.
وذكرى تحرير الكويت مناسبة لا تخص الشعب الكويتي وحده فحسب، بل حتى تخص الشعب السعودي وقواته المسلحة التي وقفت في خندق واحد مع القوات العربية والخليجية لتحرير الكويت واستعادة السيادة الكويتية.
وتزامناً مع احتفالات ذكرى تحرير الكويت، والتي تتواكب مع احتفالات اليوم الوطني الكويتي، تداول الكثير من الكويتيين والسعوديين، مقطع فيديو للواء الركن متقاعد تركي بن محسن الفرم أحد قادة قوات الحرس الوطني التي كان لها دور بارز في التحرير.
وكشف اللواء الركن الفرم الذي قاد قوة الحرس الوطني التي شاركت في تحرير الكويت عن الاستعدادات لمعركة تحرير الكويت والبطولات التي سطرتها قوات الحرس الوطني في هذا الشأن.
#فيديو
كان لقوات #وزارة_الحرس_الوطني دور بارز ومفصلي في مهمة #تحرير_الكويت
اللواء ركن تركي الفرم يروي جزءًا من القصة.#وفاق_يتجدد pic.twitter.com/xvuvNQ3O4S
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) February 26, 2020
ولفت اللواء الركن تركي بن محسن الفرم إلى أن قوات الحرس الوطني وصلت الخفجي بعد أقل من 48 ساعة من الغزو العراقي.
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