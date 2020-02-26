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أمير مكة ونائبه يشهدان الحفل السنوي لمنسوبي الإمارة

أمير مكة ونائبه يشهدان الحفل السنوي لمنسوبي الإمارة

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أمير مكة ونائبه يشهدان الحفل السنوي لمنسوبي الإمارة

أمير مكة ونائبه يشهدان الحفل السنوي لمنسوبي الإمارة
http://almnatiq.net/?p=836767

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان الحفل السنوي لمنسوبي إمارة منطقة مكة المكرمة والذي أقيم تحت عنوان “لقاء ووفاء”.
وشهد الحفل تكريم الأمير خالد الفيصل للإدارات والقطاعات المتميزة في إمارة المنطقة وهي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، و‏”إدارة شؤون المكتب”، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة العامة لمتابعة تنفيذ الأحكام، محافظة القنفذة، محافظة العرضيات ، كما كرم سموه المتقاعدين من منسوبي الإمارة.

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