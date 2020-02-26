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تعطيل المدارس والجامعات والكليات العسكرية ومراكز الأوقاف لمدة أسبوعين في الكويت

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تعطيل المدارس والجامعات والكليات العسكرية ومراكز الأوقاف لمدة أسبوعين في الكويت

تعطيل المدارس والجامعات والكليات العسكرية ومراكز الأوقاف لمدة أسبوعين في الكويت
http://almnatiq.net/?p=836789

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة لمدة أسبوعين ابتداءً من 1 مارس المقبل وحتى 12 من الشهر نفسه وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحية المتبعة والإجراءات الوقائية اللازمة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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