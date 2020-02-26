تعطيل المدارس والجامعات والكليات العسكرية ومراكز الأوقاف لمدة أسبوعين في الكويت

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة لمدة أسبوعين ابتداءً من 1 مارس المقبل وحتى 12 من الشهر نفسه وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحية المتبعة والإجراءات الوقائية اللازمة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).