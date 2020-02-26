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واشنطن تدرج أفراداً وشركات لبنانية مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب

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واشنطن تدرج أفراداً وشركات لبنانية مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب

واشنطن تدرج أفراداً وشركات لبنانية مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=836792
المناطق - واس

أدرجت الخزانة الأميركية اليوم، ثلاثة أفراد و 12 كياناً في لبنان على قوائم الإرهاب، لارتباطها بميلشيات حزب الله.
وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطين بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضاً قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني.
كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان.
وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم كبريطانيا والأرجنتين وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وبارغواي، حزب الله كمنظمة إرهابية.

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