هيئة الاتصالات والجمارك توقعان اتفاقية لتطوير آلية فسح أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

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وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للجمارك اليوم، اتفاقية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالفسح الخاص بأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، والكشف الفني للأجهزة، والتبنيد الجمركي لها.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، حيث وقعها من الجمارك السعودية معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، فيما وقعها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات معالي المحافظ الدكتور محمد بن سعود التميمي.

وتضمّنت الاتفاقية تحديد متطلبات مستوى الخدمات بين الطرفين، حيث اشتملت على العديد من الخدمات من أبرزها طلبات فسح أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تضمّنت الاتفاقية إلزام الموردين/ المخلصين الجمركيين بتبنيد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل صحيح الأمر الذي يُحقق سير عملية الفسح بطريقة مرنة وسريعة.

كما اشتملت الاتفاقية أيضًا على معالجة أي مشكلات فنية قد تطرأ على الربط بين بوابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنصة فسح.

وتأتي هذه الاتفاقية سعيًا من الجمارك السعودية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحقيق مبدأ العمل التكاملي وتعزيز التعاون بينهما وذلك بهدف تطوير آلية الفسح لأجهزة الاتصالات.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت في العام 2014م بوابة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة رقميًا مع الهيئة العامة للجمارك لتمكين الموردين من تقديم طلبات الفسح الجمركي، واعتماد الأجهزة وإصدار شهادات مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية من خلالها، ومن ثم إرسال الموافقات للهيئة العامة للجمارك.