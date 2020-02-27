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النرويج تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

النرويج تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=836813
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الصحية النرويجية اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لشخص عاد من الصين الأسبوع الماضي، لكنّها أكدت أن المريض ليس في وضع خطر.
وصرّحت المسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة لاين فولد للصحافيين بأن “الشخص ليس مريضا، إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي عوارض”، مضيفة “نستبعد أن يكون قد نقل العدوى لآخرين”.
وأوضح المعهد أن الفحوص المخبرية الروتينية “جاءت إيجابية” وكشفت وجود آثار للفيروس المستجد.

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