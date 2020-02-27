بسبب كورونا.. تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية العراقية 10 أيام

المناطق - الرياض

قررت خلية الأزمة الحكومية العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة أيّام كإجراء احترازي في مواجهة فايروس كورونا.

كما قررت الخلية التي يرأسها وزير الصحة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية غلق دور السينما والنوادي والمقاهي والمنتديات لمدة عشرة أيام للأسباب ذاتها, إضافة إلى حظرالتجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان.

وكانت وزارة التربية العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم تمديد عطلة نصف السنة لطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة أسبوع واحد.

وتاتي هذه الإجراءات على خلفية اكتشاف خمس حالات إصابة بفايروس كورونا واحدة في النجف وأربع في كركوك