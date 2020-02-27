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مقتل جنديين تركيين في إدلب بغارة جوية

مقتل جنديين تركيين في إدلب بغارة جوية
http://almnatiq.net/?p=836825
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، أن اثنين من جنودها قتلا وأصيب آخران في ضربة جوية استهدفت القوات التركية في منطقة إدلب بسوريا.

وأضافت أن القوات التركية فتحت النار على أهداف للقوات السورية ردا على ذلك، مشيرة إلى أنها حيدت 114 هدفا للقوات السورية وفقا لمصادر عدة في المنطقة.

وأرسلت أنقرة آلافا من قواتها وشاحنات محملة بالمعدات للمنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا لدعم قوات المعارضة وتوعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بطرد قوات بشار الأسد.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم: “نعتزم تحرير مواقع المراقبة التابعة لنا من حصار (قوات النظام السوري) بحلول نهاية هذا الشهر بطريقة أو بأخرى”.

لكن قوات النظام السوري حققت مكاسب جديدة في جنوب محافظة إدلب، حيث سيطرت على عدد من القرى، الأربعاء، وفقا لمصادر المعارضة السورية.

 

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