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غرامة على أتليتيكو.. بسبب “الموت لغريزمان”

غرامة على أتليتيكو.. بسبب “الموت لغريزمان”
http://almnatiq.net/?p=836831
المناطق - الرياض

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 12 ألف يورو (13 ألف دولار) على أتليتيكو مدريد بسبب هتافات مسيئة من جماهيره ضد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة في مباراة بالدوري في ديسمبر الماضي.

وأكدت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، الأربعاء، العقوبة بسبب هتافات “الموت لغريزمان” عقب شكوى من مسؤولي رابطة الدوري، فيما لم يذكر تقرير الحكم الخاص بالمباراة هذه الواقعة.

ويشن مسؤولو رابطة الدوري الإسباني حملة على الهتافات المسيئة بعد وفاة مشجع لنادي ديبورتيفو كورونا من جراء أعمال عنف قبل مباراة خارج ملعبه أمام أتليتيكو مدريد في 2014.

وقضى غريزمان خمسة مواسم في أتليتيكو قبل الانضمام إلى برشلونة في يوليو بعد أن دفع بطل إسبانيا الشرط الجزائي في عقد مهاجم فرنسا والبالغ 120 مليون يورو.

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