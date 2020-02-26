“المؤشرات الأسرية” ورشة عمل بجمعية التنمية بتبوك

المناطق- تبوك:

نفذت جمعية التنمية الأسرية بتبوك بالشراكة مع المرصد الأسري بمركز بيت الخبرة بالمنطقة ورشة عمل بعنوان “الإطار العام للمؤشرات الأسرية بمنطقة تبوك” بحضور مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك علي بن مهدي العطوي وشركاء التنمية بالمنطقة من أجهزة حكومية وقطاع خاص.

وتناولت الورشة أهم المؤشرات الأسرية من خلال المناقشات مع المختصين والمهتمين بالشأن الأسري وذلك بقاعة التدريب بمقر الجمعية وتمحورت عن الأسرة والطلاق والمشكلات الأسرية .