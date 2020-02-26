احدث الأخبار

نائب أمير حائل يزور مقر “منشآت” بالرياض
منطقة حائل
 قوة أمن المنشآت بتبوك تنظم محاضرة تعريفية لنظام ولوائح مكافحة المخدرات
منطقة تبوك
 “المؤشرات الأسرية” ورشة عمل بجمعية التنمية بتبوك
منطقة تبوك
 مراسلون بلا حدود” تتهم إيران بالتستر على تفشي فيروس كورونا
أبرز المواد
 أبطال أوروبا.. ليون يفاجئ يوفنتوس بفوز تاريخي
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية العراقية 10 أيام
أبرز المواد
 النرويج تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “الخارجية”: المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار كورونا وتقرر اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمنع وصول الفيروس
أبرز المواد
 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 7.8 مليون ريال
أبرز المواد
 السعودية تستهدف التحول إلى مركز للابتكار في قطاع التقنية المالية
أبرز المواد
 اكتشاف أول مضاد حيوي في العالم بمساعدة الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 دراسة: نيودلهي أكثر مدن العالم تلوثا للعام الثاني على التوالي
أبرز المواد
نائب أمير حائل يزور مقر “منشآت” بالرياض

نائب أمير حائل يزور مقر “منشآت” بالرياض

منطقة حائل
قوة أمن المنشآت بتبوك تنظم محاضرة تعريفية لنظام ولوائح مكافحة المخدرات

قوة أمن المنشآت بتبوك تنظم محاضرة تعريفية لنظام ولوائح مكافحة المخدرات

منطقة تبوك
“المؤشرات الأسرية” ورشة عمل بجمعية التنمية بتبوك

“المؤشرات الأسرية” ورشة عمل بجمعية التنمية بتبوك

منطقة تبوك
مراسلون بلا حدود” تتهم إيران بالتستر على تفشي فيروس كورونا

مراسلون بلا حدود” تتهم إيران بالتستر على تفشي فيروس كورونا

أبرز المواد

نائب أمير حائل يزور مقر “منشآت” بالرياض

نائب أمير حائل يزور مقر “منشآت” بالرياض
http://almnatiq.net/?p=836837
المناطق - الرياض

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم , مقر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بمدينة الرياض ، والتقى محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وجرى خلال الزيارة إطلاع سموه على التقدم في مبادرة تطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية MIT REAP في منطقة حائل والمنفذة عن طريق إمارة منطقة حائل و”منشآت” بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال في المنطقة.
فيما اطلع سموه خلال الزيارة على مركز دعم المنشآت الذي يُعد أحد أكبر مراكز دعم المنشآت في العالم ومجمع ريادة الأعمال ومركز ذكاء، كما قام سموه بجولة على مركز دعم المنشآت، واطلع خلالها على البرامج التي يقدمها المركز لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت، وبرنامج دعم الأعمال الذي تقدمه “منشآت” أو أحد شركائها.
كما اطلع سموه على برنامج الإرشاد الهادف ومجمع ريادة الأعمال، وشملت الزيارة مركز ذكاء لتمكين المنشآت ورأس المال البشري بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
واختتم سموه زيارته باجتماع مع محافظ “منشآت” ونائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي بن إبراهيم الحسيني لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير مبادرات المناطق والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية

نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية
دار الملاحظة الاجتماعية بحائل تنظم جلسة شتوية للأحداث

دار الملاحظة الاجتماعية بحائل تنظم جلسة شتوية للأحداث
بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية

بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*