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تطبيق عقوبات على المصانع المخالفة لنظام الجودة ابتداء من 2021

تطبيق عقوبات على المصانع المخالفة لنظام الجودة ابتداء من 2021

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تطبيق عقوبات على المصانع المخالفة لنظام الجودة ابتداء من 2021

تطبيق عقوبات على المصانع المخالفة لنظام الجودة ابتداء من 2021
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أفصح المهندس أسامة الزامل؛ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء تطبيق نظام الغرامات والمخالفات بحق مخالفي معايير الجودة ابتداء من العام المقبل 2021، مشددا على ضرورة تصحيح المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مثل المعامل والورش الصغيرة أوضاعها خلال العام الجاري

وأوضح الزامل على هامش المؤتمر الوطني السابع للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جدة لمدة ثلاثة أيام، أنه ستكون هناك رقابة مشددة على تطبيق معايير الجودة للارتقاء بأداء المصانع، بالتعاون مع هيئة المواصفات ووزارة الشؤون القروية والبلدية، لافتا إلى أن الوزارة تقدم خلال العام الجاري محفزات ودعما للمصانع عبر برامجها مثل برنامج “ساند التميز التشغيلي” مع “سابك”

وأضاف، أن الوزارة تستهدف العمل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة باستراتيجية الجودة والعمل على بعض القطاعات والتميز فيها، مؤكدا التزام المصانع المرخصة بتوفير معايير المواصفات والجودة كأحد أهم الاشتراطات للحصول على ترخيص

وأوضح الزامل؛ أن المملكة تتجه نحو الاتجاه الصحيح في تطبيق المعايير والالتزام بها، مبينا أنه من أهم الصناعات التي حققت الجودة صناعة الإلكترونيات والبتروكيماويات وصناعة الحديد ومشتقاتها، مبينا أن الوزارة تسعى إلى أن تكون المشاركة بين القطاعين التجاري والصناعي

من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” الدكتور محمد بنتن؛ وزير الحج والعمرة، إنه تم تشكيل لجنة برئاسته ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ تجتمع كل يوم لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، لافتا إلى أن اللجنة تتابع الأخبار على مدار الساعة وتضع جميع الاحتياطات وما يحتاج إلى توفيره من المستلزمات العلاجية والوقائية

وأعلن بنتن؛ في كلمته خلال المؤتمر، إنشاء منصة الحجز المركزي (مقام) بنظام التوزيع العالمي SGDS لجمع ودمج السفر من مجموعة واسعة من مزودي الخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال الحج والعمرة، لافتا إلى أن هذا النظام يعد الخامس دوليا والأول على مستوى الشرق الأوسط ويعمل على ربط جميع أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم الخدمات للحجاج في منصة واحدة، كما أن المنصة ستعمل على توفير 20 في المائة من أموال المواطنين التي تحصل عليها منصات الحجز العالمية

وقال وزير الحج، إن منصة “المسار الإلكتروني” تربط 52 نظاما وتتكامل مع 30 جهة حكومية وأهلية من داخل المملكة وخارجها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج وتعمل هذه المنصة كعمود فقري لخدمات الحج والعمرة، حيث أصدرت تلك المنصة 1.8 مليون تأشيرة وشهدت ثمانية ملايين عملية، وتشتمل على خدمات أكثر من 700 شركة و6500 مزود خدمة

ولفت إلى أن إطلاق مبادرة “حج بلا حقيبة” يستهدف تقليص وقت إنهاء إجراءات استقبال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وتفويج أكبر عدد من الحجاج في أقل فترة ممكنة، مبينا أن المبادرة تستهدف نقل 600 ألف حقيبة وتقليص مدة الانتظار 50 في المائة واستقبال ألفي رحلة دولية، من خلال خدمة 500 ألف حاج

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