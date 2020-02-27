«الصحة» تنفي تسجيل إصابة بـ «كورونا المستجد» في الدمام

«الصحة» تنفي تسجيل إصابة بـ «كورونا المستجد» في الدمام

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«الصحة» تنفي تسجيل إصابة بـ «كورونا المستجد» في الدمام

«الصحة» تنفي تسجيل إصابة بـ «كورونا المستجد» في الدمام
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نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ما يتم تداوله بشأن تسجيل إصابة بفايروس كورونا الجديد في الدمام.

ودعا متحدث الصحة إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسار عن الفيروس وأخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت الصحة قد أكدت في وقت سابق، أنها لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات في العالم بلغ 81067، معظمهم في الصين، وتعافى منهم 30142، بينما توفي 2762.

وأضافت أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2355 مسافراً من الرحلات غير المباشرة، ولم تُرصد أي حالة إصابة بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى المخاطر إقليمياً وعالمياً إلى المستوى “العالي”، وفي الصين إلى المستوى “العالي جداً”.

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