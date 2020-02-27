احدث الأخبار

العراق يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 «مكافحة التستر» يحدد موعد إلزام محال الخدمات الشخصية بـ«الدفع الإلكتروني»
أبرز المواد
 قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية
أبرز المواد
 تعليق الدراسة اليوم في نجران لسوء الأحوال الجوية
أبرز المواد
 تسجيل 334 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والحصيلة الإجمالية تناهز 1600 مصاب
أبرز المواد
 الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2744 حالة
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يحسم مصير دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 تطوير دواء جديد يخفف أعراض السعال المزمن بنسبة 67%
أبرز المواد
 معارضة تركية تشن هجوماً حاداً على أردوغان
أبرز المواد
 «الصحة» تنفي تسجيل إصابة بـ «كورونا المستجد» في الدمام
أبرز المواد
 تطبيق عقوبات على المصانع المخالفة لنظام الجودة ابتداء من 2021
أبرز المواد
 الطقس: نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق والمرتفعات
أبرز المواد
العراق يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا

العراق يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
«مكافحة التستر» يحدد موعد إلزام محال الخدمات الشخصية بـ«الدفع الإلكتروني»

«مكافحة التستر» يحدد موعد إلزام محال الخدمات الشخصية بـ«الدفع الإلكتروني»

أبرز المواد
قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

أبرز المواد
تعليق الدراسة اليوم في نجران لسوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة اليوم في نجران لسوء الأحوال الجوية

أبرز المواد

تطوير دواء جديد يخفف أعراض السعال المزمن بنسبة 67%

تطوير دواء جديد يخفف أعراض السعال المزمن بنسبة 67%
http://almnatiq.net/?p=836855
المناطق_الرياض

تمكن علماء من تطوير حبوب تخفف من أعراض السعال بنسبة 67%، ويقول علماء من جامعة مانشستر أنهم طوروا عقاراً جديداً يدعى جيفابيكسانت، يمكنه تخفيف السعال بنسبة الثلثين.

وقد ظهر العلاج في تجربتين لمساعدة الأشخاص المصابين بالسعال المزمن، حيث أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في حالة المرضى بعد تلقيهم العلاج.

وقالت رئيسة الدراسة الدكتورة جاكي سميث، من مستشفى ويتينشاو في مانشستر: ” هذا الدواء يفتح آفاقاً جديدة، للمرضى الذين يعانون من السعال المزمن، إذ لم يتمكن الطب خلال 50 عاماً من اعتماد علاج فعال للسعال المزمن”.

وأضافت: ” يتم إنفاق المليارات سنوياً على أدوية السعال والبرد التي لا تحتاج إلى وصفة طبية على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم فعاليتها، وهنالك مخاوف مستمرة بشأن إمكانية إساءة الاستخدام وخطر تناول جرعات زائدة.”
وقد أظهرت التجربة الأولى التي شملت 253 مريضاً، ونشرت في مجلة لانسيت للطب التنفسي، أن جرعة مقدارها 50 ملغم من الدواء قللت من تواتر السعال بنسبة 67%.

كما أظهرت تجربة أصغر شملت 57 مريضاً، ونشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي هذا الأسبوع، أن ما لا يقل عن 30 ملغ من الدواء الجديد يمكن أن يكون فعالاً في الحد بنسبة كبيرة من تواتر السعال.

وبحسب العلماء فإن الدواء الجديد يعمل عن طريق تهدئة عصب الحلق الذي تتسبب عوامل مثل الحساسية والغبار في تهيجه بسهولة لدى المرضى الذين يعانون من حساسية مفرطة.

ويؤكد العلماء على أنهم بحاجة إلى التأكد من أن آلية الدواء تعمل مع أنواع مختلفة من السعال، ويأملون في إتاحة الدواء للأشخاص الذين يعانون من السعال الناجم عن نزلات البرد.

ومن المقرر أن يقوم العلماء بالمزيد من التجارب حتى نهاية العام الجاري، قبل أن يتمكنوا من الحصول على ترخيص طبي للدواء الجديد، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

روابط ذات صلة

العراق يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا

العراق يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا
«مكافحة التستر» يحدد موعد إلزام محال الخدمات الشخصية بـ«الدفع الإلكتروني»

«مكافحة التستر» يحدد موعد إلزام محال الخدمات الشخصية بـ«الدفع الإلكتروني»
قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*