تعليق الدراسة اليوم في نجران لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة نجران تعليق الدراسة في مدارس المنطقة والمحافظات التابعة لها اليوم (الخميس)، وذلك بسبب الأحوال الجوية

ووجه مدير تعليم المنطقة بتعليق الدراسة اليوم حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، بعد تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي أفاد باستمرار موجة الغبار

وكانت إدارة التعليم بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، قد أصدرت في وقت سابق قراراً بتمديد تعليق الدراسة في مدارس المحافظة لليوم الثاني على التوالي، بسبب الأحوال الجوية. وفق أخبار 24