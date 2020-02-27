توضيح مهم من «وزارة الحج» بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة

وجهت وزارة الحج والعمرة دعوة إلى الأشخاص ممن حصلوا على تأشيرة للعمرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة للتواصل معها عبر مركز خدمات المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن المركز يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات من حصل على التأشيرة من خلال الرقم 00966920002814، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]، أو [email protected])، بالإضافة إلى حساب المركز على موقع “تويتر”.
وأكدت الوزارة أنها قامت بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول غير المواطنين ممن حصلوا على تأشيرة العمرة والزيارة، وذلك مؤقتاً؛ من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي فيروس “كورونا الجديد”.
وأبانت أن تعرفة الاتصال على مركز خدمات المستفيدين تحسب على المتصل بالتكلفة المحلية حال الاتصال من كل من مصر، والجزائر، وباكستان، والهند، وإندونيسيا، وتركيا.
التعليقات (٠) اضف تعليق