تعليم البكيرية يستعد للمشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني…الأحد المقبل

المناطق_محمد المسلم

تستعد إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية للمشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 م تحت شعار “السلامة أولاً” الذي سينطلق يوم الأحد القادم بعدد من الفعاليات التوعوية المتنوعة والموجهة لطلاب وطالبات المدارس في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية في تفعيل المناسبات المجتمعية والتوعوية ، ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني.

وأكد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أهمية المشاركة في تفعيل هذه المناسبة لتعزيز جوانب الأمن والسلامة المدرسية ونشر ثقافة السلامة في المدارس لما لها من دور مهم في تثقيف أبنائنا الطلاب والطالبات ببرامج الدفاع المدني ووسائل التعامل مع الظروف كافة والتعرف عن قرب على جهود رجال الدفاع المدني وما يقدمونه من خدمات جليلة لحماية المجتمع من الأخطار وبين “الراجح” أن إدارة الأمن والسلامة المدرسية قد أسندت مهمة تفعيل هذه المناسبة في المدارس لمنسق ومنسقة الأمن والسلامة تحت إشراف قائد وقائدة المدرسة وبمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الأنشطة المدرسية التوعوية، التي تختص بأمور السلامة بتخصيص برامج الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة ، ونشر الوعي والتثقيف بالمطويات الإرشادية، وعمل المجسمات واللوحات المعبرة عن هذه المناسبة، وتدريب الطلاب والطالبات على وسائل السلامة داخل المدرسة وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة، وتنظيم زيارات ميدانية لمعرض إدارة الدفاع المدني بهذه المناسبة بمول البكيرية .

من جانبه بين مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان العويرضي أن إدارة التعليم دعت عبر تعميم لجميع مدارس الإدارة إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم وتنظيم زيارات طلابية إلى المعرض المقام بمول البكيرية بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني في خدمة المجتمع.