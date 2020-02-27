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أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف

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أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف

أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف
http://almnatiq.net/?p=836904
المناطق_واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة – مدعي استئناف – على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات ، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.
وحث معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهما لكل خير.

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