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الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بالكورونا

الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بالكورونا
http://almnatiq.net/?p=836931
المناطق _ وكالات

سجلت الدنمارك أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19-) اليوم، قائلةً إن المريض هو رجل عاد في وقت سابق من هذا الأسبوع من شمال إيطاليا.
وأفادت هيئة الصحة الدنماركية إنه تم إجراء الفحوص لكل من الرجل وزوجته وابنه، لكن النتائج أظهرت إصابة الرجل فقط بالفيروس حيث تم عزله.

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