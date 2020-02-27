إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي

الجوف _ محمد الحسن

عقد مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة أبرز المقترحات والرؤى لتطوير التعليم الأهلي.بحضور عضو اللجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشمالية مدير مكتب التعليم الأهلي بالجوف / أ.راجح بن مسعد الفهيقي وعدد من المستثمرين والمستثمرات بالمنطقة.

وتهدف الورشه إلى تحسين وتطوير آداء المدارس الأهلية والعالمية بالمنطقة وبحث قضايا التعليم الأهلي وأبرز التحديات التي تحد من تطوير التعليم الأهلي بالمنطقة .والتي تم مناقشتها كمحاور للورشة فيما يخص القضايا التشريعيه والقانونيه.والجوانب الماليه والإجرائيه.بالأضافه إلى القوى العامله ،وتقديم المقترحات والرؤى لتطوير التعليم الأهلي بالمنطقة

وأكد الفهيقي حرص إدارة تعليم الجوف على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في قطاع التعليم ،.مؤكداً على ضرورة ردم الفجوة في مؤشر الاستثمار في التعليم وتسهيل إجراءات المستثمرين .بهدف دراسة جوانب الدعم الممكنة التي يحتاج لها التعليم الأهلي بالمنطقة وزيادة جودته ورفع نسبة مشاركته في التعليم العام، ومعرفة فرص التحسين التي ستسهم في تجويد أداء المدارس الأهلية بما يضمن جودة المخرجات.

كما هدفت الورشه إلى الالتقاء بملاك ومالكات عدد من منشآت التعليم الأهلي والاستماع للآراء الهادفة والنافعة ومناقشة القضايا.المتعلقة بالتعليم الأهلي وسبل دعم الاستثمار فيه وآلية الإشراف الداعمة والمساندة للمدارس الأهلية والأجنبية.