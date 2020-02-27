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الإلكترونيات المتقدمة تستلم جائزة أفضل شركة في السعودة لقطاع التصنيع

الإلكترونيات المتقدمة تستلم جائزة أفضل شركة في السعودة لقطاع التصنيع
http://almnatiq.net/?p=836938
المناطق _ الرياض

حققت شركة الإلكترونيات المتقدمة جائزة التميز في فئة الأفضل في السعودة لقطاع التصنيع، والممنوحة لها من قبل برنامج اكتفاء التابع لشركة أرامكو السعودية، وذلك خلال فعاليات منتدى ومعرض اكتفاء السنوي المقام في مركز معارض الظهران من 24 وحتى 25 فبراير 2020م.
وتمنح جوائز التميز من قبل برنامج اكتفاء، تقديراً لجهود شركاء أرامكو السعودية ذوي الأداء المتميز والمستمر في تحقيق القيمة المضافة المحلية التي تعد جزءاً من البرنامج الذي تتبناه أرامكو، ويمثل الحائزون على جوائز التميز قدوة للشركات الأخرى، من خلال إسهامهم في دعم مسيرة شركة أرامكو السعودية، نحو تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها توطين سلسلة التوريد بنسبة 70% وزيادة الصادرات بنسبة 30% بحلول عام 2021م.
ويأتي حصد شركة الإلكترونيات المتقدمة لهذه الجائزة تقديراً لدعمها الكفاءات السعودية، حيث يشكل السعوديون في الشركة أكثر من 80% من إجمالي موظفيها الذين يتجاوزون 2100 شخص، منهم 300 مهندس سعودي مدرب ومؤهل ومعتمد يعملون في مختلف إدارات الشركة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز الذي يمثل توجه الشركة نحو استقطاب الكفاءات السعودية وتطوير قدراتهم لبناء فريق عمل وطني محترف، يدعم ويدفع الشركة إلى مصاف الشركات الكبرى عالمياً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة، تعد الشركة السعودية الرائدة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعة، تأسست عام 1988م، وتعمل في 4 قطاعات رئيسية، هي: الدفاع والفضاء، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة والأمن.

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