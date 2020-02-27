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بوتين: لدي وسائل أخرى
http://almnatiq.net/?p=836941
المناطق _ وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع وكالة تاس الروسية ضمن مشروع “20 سؤال لفلاديمير بوتين”، أنه لا يستخدم الهواتف الذكية ويفضل الخطوط الخاصة. وردا على سؤال ما إذا كان التقدم التقني يقلقه، أجاب الرئيس الروسي بالنفي، وقال: “أنا مرتاح لأنني لا أستخدم أيا من هذه الأشياء، ببساطة لدي وسائل أخرى”.

وأضاف أنه أحيانا ما يستخدم الهاتف الذكي، حينما يمرر له أحد موظفيه مكالمة تليفونية عبر الهاتف، إلا أنه أضاف: “من الأسهل بالنسبة لي التقاط هاتف الخط الخاص، وسوف يتمكنوا من إيصالي بأي شخص”.

في الوقت نفسه أعلن بوتين أن علاقته بالتقدم التكنولوجي إيجابية، مضيفا أن “إيقاف هذا التقدم مستحيل، ولا أحد يعتزم ذلك”.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال عام 2018 إن بوتين لا يستخدم الهاتف الذكي، وأشار وقتها أن “إن التلفون القديم الطيب سوف يعيش أطول من كل هذه الهواتف الذكية”.

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