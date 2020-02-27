السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا

المناطق _ الرياض

دعت السفارة السعودية في أنقرة المواطنين السعوديين، الأربعاء، لتأجيل خطط السفر إلى تركيا في ظل تفشي فيروس كورونا، وطالبت رعاياها الموجودون في تركيا لاتخاذ الحيطة والحذر.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “نظرا لانتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية”.

وأضافت سفارة الرياض لدى أنقرة قائلة: “وعلى المتواجدين في تركيا اتخذا الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية للوقاية من الإصابة بهذا الفايروس، ضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة”، وفقا للسفارة.

يذكر أن تركيا كانت قد أغلقت حدودها مع إيران بعد تفشي الفيروس في الأخيرة، وذلك في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع تفشي الفيروس على أراضيها.