احدث الأخبار

السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 بوتين: لدي وسائل أخرى
أبرز المواد
 الإلكترونيات المتقدمة تستلم جائزة أفضل شركة في السعودة لقطاع التصنيع
أبرز المواد
 إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي
منطقة الجوف
 الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بالكورونا
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 5.2 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تواصل تفعيل إجراءات المراقبة الصحية للقادمين عبر منفذ الرقعي
المنطقة الشرقية
 سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.37%
أبرز المواد
 اعتقال عالم أمريكي لتعاونه مع الصين في تطوير فيروس “كورونا” كسلاح بيولوجى
أبرز المواد
 هاشتاق يطالب بفحص “طلال” بعد تطابق مواصفاته مع المختطف نسيم حبتور
أبرز المواد
 أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف
أبرز المواد
 الذهب يصعد بفعل انتشار كورونا وآمال خفض الفائدة
أبرز المواد
السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا

السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا

أبرز المواد
بوتين: لدي وسائل أخرى

بوتين: لدي وسائل أخرى

أبرز المواد
الإلكترونيات المتقدمة تستلم جائزة أفضل شركة في السعودة لقطاع التصنيع

الإلكترونيات المتقدمة تستلم جائزة أفضل شركة في السعودة لقطاع التصنيع

أبرز المواد
إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي

إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي

منطقة الجوف

السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا

السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=836944
المناطق _ الرياض

دعت السفارة السعودية في أنقرة المواطنين السعوديين، الأربعاء، لتأجيل خطط السفر إلى تركيا في ظل تفشي فيروس كورونا، وطالبت رعاياها الموجودون في تركيا لاتخاذ الحيطة والحذر.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “نظرا لانتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية”.

وأضافت سفارة الرياض لدى أنقرة قائلة: “وعلى المتواجدين في تركيا اتخذا الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية للوقاية من الإصابة بهذا الفايروس، ضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة”، وفقا للسفارة.

يذكر أن تركيا كانت قد أغلقت حدودها مع إيران بعد تفشي الفيروس في الأخيرة، وذلك في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع تفشي الفيروس على أراضيها.

روابط ذات صلة

بوتين: لدي وسائل أخرى

بوتين: لدي وسائل أخرى
الإلكترونيات المتقدمة تستلم جائزة أفضل شركة في السعودة لقطاع التصنيع

الإلكترونيات المتقدمة تستلم جائزة أفضل شركة في السعودة لقطاع التصنيع
الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بالكورونا

الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بالكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*