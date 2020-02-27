أمير عسير يكرم 6 بلديات بجائزة التميز البلدي

المناطق _ عسير

كرم أمير منطقة عسير ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، الفائزين بـ “جائزة التميز والإبداع” والتي أطلقتها أمانة منطقة عسير مؤخرا . حيث تنافس على الجائزة 33 بلدية في المنطقة.

و جاءت الجائزة بهدف تحفيز البلديات على تقديم أرقى وأفضل الخدمات للمستفيدين و خلق التنافس الإيجابي بين البلديات للإبداع والتميز عبر تطوير برامجها وأنشطتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والبيئية والجمالية و الخدمات البلدية المقدمة للمستفيد ضمن جهود الأمانة لتحسين برامج جودة الحياة التي تأتي ضمن مستهدفات وزارة الشؤون البلدية و القروية .

و رفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز على تفضله بتكريم الفائزين بجائزة التميز البلدي.

مشيرا إلى أن التكريم سيدفع كافة بلديات المنطقة لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة المستفيدين وترقية الأداء إلى أعلى المستويات.

وأضاف أن الجائزة حققت مستهدفات وزارة الشؤون البلدية في قياس أداء البلديات عبر مؤشرات دقيقة وتعزيز ثقافة التميز وخلق بيئة عمل متطورة تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني 2020 .

الجدير بالذكر فإن البلديات الفائزة ضمن فئة أ و ب و ج جاءت من نصيب بلدية احد رفيدة في المركز الأول و بلدية تنومة للمركز الثاني و بلدية تثليث في المركز الثالث.

فيما حققت بلدية رجال ألمع المركز الأول و بلدية الساحل المركز الثاني و بلدية الواديين بالمركز الثالث ضمن بلديات فئة د و ه .