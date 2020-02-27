امتثالاً لبيان الخارجية..طيران الإمارات تفرض قيودا على سفر المعتمرين والسياح للمملكة

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قالت طيران الإمارات إنها لن تنقل معتمرين أو سائحين من نحو 24 دولة إلى المملكة حتى إشعار آخر، امتثالا لبيان وزارة الخارجية بهدف احتواء فيروس كورونا.

وقالت طيران الإمارات في موقعها على الإنترنت إن حاملي التأشيرات السياحية السعودية المسافرين من الصين واليابان وإيطاليا وإيران والهند وباكستان وعدد من الدول الأخرى سَيُمنعون من الصعود لرحلات طيران الإمارات التي تكون السعودية وجهتها الأخيرة.

ووفقاً لبيان الناقل الإماراتي فإن الحظر يسري اعتبارا من اليوم الخميس.