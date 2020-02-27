مؤسسة رعاية الفتيات بحائل تواصل عدداً من الأنشطة المهنية للنزيلات

المناطق _ مشعل المري

بتوجيه ودعم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد تتابع مؤسسة رعاية الفتيات بحائل ، دوراتها التدريبية التطويرية لصناعة الذات للنزيلات باشراف مديرة المؤسسة حصه الشلاقي وذلك ضمن أنشطة المؤسسة ، بهدف تعزيز الجانب المهني في فنون الطهي وتعلم الخياطة والتطريز وغيره من الانشطة المهنية للنزيلات.

وقالت المؤسسة أن المؤسسة تواصل انشطتها بهدف إدخال الفرح والسرور في نفوس النزيلات والتنشيط الذهني لهن الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التدريب المهني وصقل مواهبهن والشعور بقيمة العطاء والابداع من خلال بذل أوقاتهن لخدمة وطنهن مع جميع أنشطة المؤسسة المتنوعة.