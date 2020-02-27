احدث الأخبار

وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة
أبرز المواد
 60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)
المنطقة الشرقية
 مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص “
منطقة تبوك
 مؤسسة رعاية الفتيات بحائل تواصل عدداً من الأنشطة المهنية للنزيلات
منطقة حائل
 سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني
أبرز المواد
 وزارة العدل : إكمال رفع إيقاف الخدمات عن جميع الموقفة خدماتهم للطلبات المالية
أبرز المواد
 امتثالاً لبيان الخارجية..طيران الإمارات تفرض قيودا على سفر المعتمرين والسياح للمملكة
أبرز المواد
 أمير عسير يكرم 6 بلديات بجائزة التميز البلدي
أبرز المواد
 السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 بوتين: لدي وسائل أخرى
أبرز المواد
وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة

وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة

أبرز المواد
60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)

60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)

المنطقة الشرقية
مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”

أبرز المواد
وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

أبرز المواد

مؤسسة رعاية الفتيات بحائل تواصل عدداً من الأنشطة المهنية للنزيلات

مؤسسة رعاية الفتيات بحائل تواصل عدداً من الأنشطة المهنية للنزيلات
http://almnatiq.net/?p=836966
المناطق _ مشعل المري

بتوجيه ودعم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد  تتابع مؤسسة رعاية الفتيات بحائل ، دوراتها التدريبية التطويرية لصناعة الذات للنزيلات باشراف مديرة المؤسسة حصه الشلاقي وذلك ضمن أنشطة المؤسسة ، بهدف تعزيز الجانب المهني في فنون الطهي وتعلم الخياطة والتطريز وغيره من الانشطة المهنية للنزيلات.
وقالت  المؤسسة أن المؤسسة تواصل انشطتها بهدف إدخال الفرح والسرور في نفوس النزيلات والتنشيط الذهني لهن  الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التدريب المهني وصقل مواهبهن والشعور بقيمة العطاء والابداع من خلال بذل أوقاتهن لخدمة وطنهن  مع جميع أنشطة المؤسسة المتنوعة.

 

روابط ذات صلة

نائب أمير حائل يزور مقر “منشآت” بالرياض

نائب أمير حائل يزور مقر “منشآت” بالرياض
نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية

نائب أمير منطقة حائل يلتقي نائب وزير الثقافة بحي البجيري بالدرعية
دار الملاحظة الاجتماعية بحائل تنظم جلسة شتوية للأحداث

دار الملاحظة الاجتماعية بحائل تنظم جلسة شتوية للأحداث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*