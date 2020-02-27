أمانة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص “

المناطق _ تبوك

اختتمت أمانة منطقة تبوك أمس مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”،الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية على مدى ثلاثة أيام وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث شاركت الأمانة بعرض أكثر من 200 فرصة استثمارية في أنشطة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن مشاركة الأمانة في الملتقى هدفت إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وعرض جميع الخِدْمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة لافتاً إلى أن الأمانة عرضت خلال أعمال الملتقى أكثر من 200 فرصة استثمارية لعام 2020 في مجالات متعددة ومن أهمها مشروع ” تبوك دوان تاون” و مشروع ” بوليفارد تبوك ” بالإضافة إلى توقيع عقوداً استثمارية مع عدة مؤسسات وطنية متخصصة.

وأكد المهندس الشفق أن أمانة المنطقة وفي ظل التوجيه والدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل تسعى دائماً لتذليل العقبات والمعوقات أمام المستثمرين وتحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة ومنحهم مواقع متميزة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية عليها.