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وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

أبرز المواد
أمانة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص “

أمانة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص “

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وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=836976
المناطق _ القاهرة

دعا مجلس وزراء الصحة العرب اليوم لعقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات بشأن سبل مكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، بجامعة الدول العربية.
وأعلن المجلس في بيان صدر اليوم عن أعمال دورته الـ 53 بالجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين حول “فيروس كورونا المستجد”، تضامنه مع جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا ودعمه للجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد المجلس أهمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال الفيروس إلى الدول العربية والاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، لافتًا إلى أهمية دعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات في الدول العربية.
وأعرب وزراء الصحة العرب عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا .
وثمنوا الخطوات الاستباقية التي اتخذتها بكين لمواجهة هذا المرض مؤكدين دعمهم لهذه الجهود والثقة بقدرة الصين حكومةً وشعباً على تجاوز هذه المحنة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات الداعمة للجهود الدولية لمنع انتشار هذا الفيروس الوبائي.
وأبدى المجلس تقديره للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية “قطاع الشؤون الاجتماعية -إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية” في متابعة التواصل بين الدول العربية الأعضاء والتنسيق المستمر مع بعثة جامعة الدول العربية في الصين حول المستجدات والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا.

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