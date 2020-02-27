احدث الأخبار

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص “
منطقة تبوك
 مؤسسة رعاية الفتيات بحائل تواصل عدداً من الأنشطة المهنية للنزيلات
منطقة حائل
 سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني
أبرز المواد
 وزارة العدل : إكمال رفع إيقاف الخدمات عن جميع الموقفة خدماتهم للطلبات المالية
أبرز المواد
 امتثالاً لبيان الخارجية..طيران الإمارات تفرض قيودا على سفر المعتمرين والسياح للمملكة
أبرز المواد
 أمير عسير يكرم 6 بلديات بجائزة التميز البلدي
أبرز المواد
 السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 بوتين: لدي وسائل أخرى
أبرز المواد
 الإلكترونيات المتقدمة تستلم جائزة أفضل شركة في السعودة لقطاع التصنيع
أبرز المواد
 إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي
منطقة الجوف
مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”

أبرز المواد
وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

أبرز المواد
أمانة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص “

أمانة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص “

منطقة تبوك
مؤسسة رعاية الفتيات بحائل تواصل عدداً من الأنشطة المهنية للنزيلات

مؤسسة رعاية الفتيات بحائل تواصل عدداً من الأنشطة المهنية للنزيلات

منطقة حائل

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=836979
المناطق _ القاهرة

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، الخميس، تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد

وبحسب سكاي نيوز عربية، قامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من المعتمرين داخل مباني الركاب الثلاثة في مطار القاهرة الدولي على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، كما تم التنسيق مع السلطات العاملة بالمطار لتطبيق القرار.

وأعلنت مصادر أنه تم الدفع بأعداد إضافية من منسقي الصالات والعاملين بشركات الطيران بتوجيهات من رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي، حيث قاموا باستقبال المعتمرين وإبلاغهم بالقرار داخل مباني الركاب، وتم توجيههم إلى مكاتب شركات الطيران لتعديل الحجوزات أو إلغائها

وأشارت المصادر لصحيفة “المال ” إلى أن رحلات العمرة كانت تعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلا أن الجهات العاملة بالمطار تلقت خطابا بوقف سفر حاملي تأشيرات العمرة والسياحة، والسماح بسفر حاملي الإقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف المدن السعودية

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت بيانا جاء فيه: بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد وضمن عدة إجراءات احترازية، فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، كما تؤكد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى إشعار آخر

روابط ذات صلة

وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا
سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني

سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني
وزارة العدل : إكمال رفع إيقاف الخدمات عن جميع الموقفة خدماتهم للطلبات المالية

وزارة العدل : إكمال رفع إيقاف الخدمات عن جميع الموقفة خدماتهم للطلبات المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*