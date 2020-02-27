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60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)

60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)

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60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)

60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)
http://almnatiq.net/?p=836983
المناطق _ الجبيل الصناعية

يشارك في مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق والمعرض المصاحب له والذي سيقام تحت رعاية معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن ابراهيم السعدان وبدعم من قبل لجنة (جماعة) في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية خلال الفترة من 2 – 5 مارس 2020 أكثر من 60 متحدث و 50 عارض من مختلف أنحاء العالم وذلك لعرض ومشاركة خبراتهم حول التحديات الحالية والمستقبلية في مجال إدارة الاستجابة للطوارئ و إدارة الحرائق.

حيث يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى المعرفة لدى فرق الاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الحرائق والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بإدارة الاستجابة للطوارئ والتعامل مع الحرائق.

كما ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة في الاستجابة للطوارئ وتأثيرها على الأعمال ، والتخطيط للطوارئ والتأهب لها ، و مرونة الأعمال واستردادها ، والمواد الخطرة ، والدروس المستفادة من الكوارث ، والحوادث العالمية – التحديات والفرص.

هذا وسيسلط الضوء بالمؤتمر على مناقشة محاور عديدة من خلال جلسات المؤتمر تتمثل في التكنلوجيا والابتكار في إدارة المخاطر ، والمدونات والمعايير والسياسات في السلامة والحرائق ، وافضل الممارسات في الاستجابة لحالات الطوارئ، والكفاءة في خدمة إطفاء الحرائق ، والتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها ، واختبار وفحص أنظمة الحريق.

ويصاحب مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق عدة ورش عمل تتحدث عن التأهب والاستعداد للطوارئ ، وإدارة الطوارئ والأزمات بالإضافة إلى استمرارية الإعمال وتخطيط عملية الاسترداد.

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