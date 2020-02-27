احدث الأخبار

وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة
أبرز المواد
 60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)
المنطقة الشرقية
 مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة تبوك تختتم مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص “
منطقة تبوك
 مؤسسة رعاية الفتيات بحائل تواصل عدداً من الأنشطة المهنية للنزيلات
منطقة حائل
 سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني
أبرز المواد
 وزارة العدل : إكمال رفع إيقاف الخدمات عن جميع الموقفة خدماتهم للطلبات المالية
أبرز المواد
 امتثالاً لبيان الخارجية..طيران الإمارات تفرض قيودا على سفر المعتمرين والسياح للمملكة
أبرز المواد
 أمير عسير يكرم 6 بلديات بجائزة التميز البلدي
أبرز المواد
 السفارة السعودية في تركيا توجه نداء للمواطنين بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 بوتين: لدي وسائل أخرى
أبرز المواد
وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة

وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة

أبرز المواد
60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)

60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)

المنطقة الشرقية
مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”

أبرز المواد
وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

أبرز المواد

وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة

وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة
http://almnatiq.net/?p=836986
المناطق _ الباحة
صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه وقع حادث تصادم بعد ظهر اليوم الخميس ونتج عنه وفاتان وعدة اصابات .
مشيرا  بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً اليوم الخميس عن حادث تصادم بطريق قلوه الشعراء تحديداً الشغار .
و تم توجيه فرقتين اسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول اول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين وعند الكشف عليهم تبين أنهما قد فارقا الحياة وإصابتان نقلت عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية
وأهاب الزهراني من جانبه بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ .نسأل الله الشفاء للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.

روابط ذات صلة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين بسبب “كورونا”
وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يتضامنون مع الصين ويدعون لاجتماع طارئ في مارس لتقييم خطط الاستعداد بشأن فيروس كورونا
سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني

سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*