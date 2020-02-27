وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة

المناطق _ الباحة

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه وقع حادث تصادم بعد ظهر اليوم الخميس ونتج عنه وفاتان وعدة اصابات .

مشيرا بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً اليوم الخميس عن حادث تصادم بطريق قلوه الشعراء تحديداً الشغار .

و تم توجيه فرقتين اسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول اول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين وعند الكشف عليهم تبين أنهما قد فارقا الحياة وإصابتان نقلت عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية

وأهاب الزهراني من جانبه بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ .نسأل الله الشفاء للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.