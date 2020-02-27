الشهراني إلى رتبة عميد

المناطق _ حفر الباطن

قلد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن ، بمكتبه في المحافظة اليوم ، العميد فايز بن معجب الشهراني مدير شرطة حفرالباطن رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد .

وهنأ سمو محافظ حفرالباطن العميد فايز بن معجب الشهراني بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .

من جانبه عبر العميد فايز بن معجب الشهراني عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر “حفظهم الله “وبتقليد سمو محافظ حفرالباطن , مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن .