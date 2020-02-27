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الشهراني إلى رتبة عميد

الشهراني إلى رتبة عميد
http://almnatiq.net/?p=836992
المناطق _ حفر الباطن
قلد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود  محافظ حفرالباطن  ، بمكتبه في المحافظة اليوم ، العميد فايز بن معجب الشهراني مدير شرطة حفرالباطن  رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد .
وهنأ سمو محافظ حفرالباطن العميد فايز بن معجب الشهراني  بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .
من جانبه عبر العميد فايز بن معجب الشهراني  عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر “حفظهم الله “وبتقليد سمو محافظ  حفرالباطن , مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن .

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