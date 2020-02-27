احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –
أبرز المواد
 كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن
أبرز المواد
 كورونا يتفشى في النظام الإيراني .. ويصيب نائبة روحاني
أبرز المواد
 “الهزاني” متحدثًا رسميًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو 357 مرشحاً ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة
أبرز المواد
 ترقية “العنزي” و”الدوسري” لرتبة عقيد
منطقة الرياض
 أمر ملكي بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم
أبرز المواد
 ( بطلت ) يقود طلاب تقنية الطائف لترك التدخين
منطقة مكة المكرمة
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الجزائري
أبرز المواد
 الشهراني إلى رتبة عميد
أبرز المواد
 وفاة شخصين وإصابتين بحادث مروري بقلوة
أبرز المواد
 60 متحدث و 50 عارض يشاركون بمؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)
المنطقة الشرقية
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –

أبرز المواد
كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن

كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن

أبرز المواد
كورونا يتفشى في النظام الإيراني .. ويصيب نائبة روحاني

كورونا يتفشى في النظام الإيراني .. ويصيب نائبة روحاني

أبرز المواد
“الهزاني” متحدثًا رسميًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

“الهزاني” متحدثًا رسميًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أبرز المواد

( بطلت ) يقود طلاب تقنية الطائف لترك التدخين

( بطلت ) يقود طلاب تقنية الطائف لترك التدخين
http://almnatiq.net/?p=837000
المناطق _ الطائف

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات برنامجا تعريفياً بأضرار السموم بالكلية التقنية بالطائف وذلك ضمن سلسلة برنامج ( بطلت ) الارشادي لتوعية المتدربين.
وأفاد مدير جمعية كفى بالطائف الاستاذ عادل رشيد قاسم أن البرنامج والذي أقيم على مدى يومين شمل فقرات متنوعة ومسابقات وجوائز ، كما جرى خلاله تقديم عرضا تعريفياً تحدث عن أضرار السجائر على النفوس وعلى المجتمع والذي وجد تفاعلاً كبيراً من المتدربين ، في حين عرض فريق كفى مجسم الرئة لتعريف المستهدفين بالفرق بين الرئة الطبيعية والمسرطنة والتي أثرت بشكل كبير في الحضور حيث أبدى عدد منهم رغبتهم في زيارة عيادات الجمعية لتلقي العلاج وترك التدخين.
وشكر قاسم إدارة الكلية التقنية بالطائف وفي مقدمها العميد المهندس حمد القاسم، والذي بدوره قدم درعاً تذكارياً لفريق كفى متمنياً منهم الاستمرار في إقامة هذه البرامج المفيدة لحفظ الأرواح من أضرار السموم.

 

روابط ذات صلة

سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني

سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 500 متدرب فني
غسل وتعقيم المسجد الحرام أربعة مرات يومياً لسلامة قاصديه

غسل وتعقيم المسجد الحرام أربعة مرات يومياً لسلامة قاصديه
أمير مكة ونائبه يشهدان الحفل السنوي لمنسوبي الإمارة

أمير مكة ونائبه يشهدان الحفل السنوي لمنسوبي الإمارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*