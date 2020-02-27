( بطلت ) يقود طلاب تقنية الطائف لترك التدخين

المناطق _ الطائف

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات برنامجا تعريفياً بأضرار السموم بالكلية التقنية بالطائف وذلك ضمن سلسلة برنامج ( بطلت ) الارشادي لتوعية المتدربين.

وأفاد مدير جمعية كفى بالطائف الاستاذ عادل رشيد قاسم أن البرنامج والذي أقيم على مدى يومين شمل فقرات متنوعة ومسابقات وجوائز ، كما جرى خلاله تقديم عرضا تعريفياً تحدث عن أضرار السجائر على النفوس وعلى المجتمع والذي وجد تفاعلاً كبيراً من المتدربين ، في حين عرض فريق كفى مجسم الرئة لتعريف المستهدفين بالفرق بين الرئة الطبيعية والمسرطنة والتي أثرت بشكل كبير في الحضور حيث أبدى عدد منهم رغبتهم في زيارة عيادات الجمعية لتلقي العلاج وترك التدخين.

وشكر قاسم إدارة الكلية التقنية بالطائف وفي مقدمها العميد المهندس حمد القاسم، والذي بدوره قدم درعاً تذكارياً لفريق كفى متمنياً منهم الاستمرار في إقامة هذه البرامج المفيدة لحفظ الأرواح من أضرار السموم.