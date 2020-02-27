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أمر ملكي بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم

أمر ملكي بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=837005
المناطق _ الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).
وقال معاليه : “إن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، سائلًا المولى – عز وجل – أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- .

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