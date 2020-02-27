كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن

المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس بوفاة لاعبة كرة قدم شهيرة وموسيقيَيْن شهيرَيْن بكورونا.

وذكرت أنباء “ركنا” الإيرانية أن لاعبة كرة القدم في الصالات والعضو السابق في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية، إلهام شيخي، توفيت في قم بسبب إصابتها بكورونا.

من جهته، أعلن الشاعر شمس لنكرودي، عبر صفحته على إنستغرام، عن وفاة الموسيقيين الشقيقين محمد ومجيد جمشيدي بالفيروس.

وبينما لم تنشر السلطات أخبار هذه الوفيات رسمياً، يتهم ناشطون ومواطنون الحكومة الإيرانية بالاستمرار في التكتم على حقيقة أعداد الوفيات والمصابين، كما تحاول عمداً التقليل من شدة انتشار الفيروس في البلاد للتغطية على سوء إدارة الأزمة.

يذكر أن الشرطة الإيرانية كانت قد اعتقلت 24 شخصاً، واحتجزت 118 آخرين مؤقتاً لاتهامهم بـ”ترويج شائعات” حول انتشار كورونا في البلاد، بينما اتهمت منظمة “مراسلون بلا حدود” إيران بتكميم الأفواه وشن حملة قمع ضد الصحافيين المستقلين وكل من يحاول نشر معلومات عن تفشي الفيروس.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.