الدفاع المدني بعقلة الصقور يقيم معرضا توعويا الأحد القادم

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أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة عقلة الصقور العقيد نايف بن مطلق السيحاني عن إقامة معرض بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار السلامة أولاً وذلك برعاية من شركة معادن وسيقام المعرض بمحافظة عقلة الصقور بقصر ركن المودة للاحتفالات إعتباراً من الاحد القادم ١٤٤١/٧/٦ ولمدة ثلاثة أيام وخلال فترتين صباحية ومسائية وبمشاركة من بلدية محافظة عقلة الصقور ومستشفى محافظة عقلة الصقور ويدعو سعادة العقيد نايف السيحاني الأهالي للحضور للاستفادة من البرامج التوعوية المقدمة والاستمتاع بحضور الفرق الترفيهية والعرض المسرحي وسيكون هناك جوائز قيمة للحضور .