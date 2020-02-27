احدث الأخبار

رئيس البرلمان العربي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 لبنان يسجل ثالث إصابة بكورونا.. لشخص إيراني
أبرز المواد
 الدفاع المدني بعقلة الصقور يقيم معرضا توعويا الأحد القادم
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –
أبرز المواد
 كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن
أبرز المواد
 كورونا يتفشى في النظام الإيراني .. ويصيب نائبة روحاني
أبرز المواد
 “الهزاني” متحدثًا رسميًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو 357 مرشحاً ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة
أبرز المواد
 ترقية “العنزي” و”الدوسري” لرتبة عقيد
منطقة الرياض
 أمر ملكي بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم
أبرز المواد
 ( بطلت ) يقود طلاب تقنية الطائف لترك التدخين
منطقة مكة المكرمة
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الجزائري
أبرز المواد
رئيس البرلمان العربي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

رئيس البرلمان العربي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

أبرز المواد
لبنان يسجل ثالث إصابة بكورونا.. لشخص إيراني

لبنان يسجل ثالث إصابة بكورونا.. لشخص إيراني

أبرز المواد
الدفاع المدني بعقلة الصقور يقيم معرضا توعويا الأحد القادم

الدفاع المدني بعقلة الصقور يقيم معرضا توعويا الأحد القادم

منطقة الرياض
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –

أبرز المواد

رئيس البرلمان العربي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا

رئيس البرلمان العربي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=837036
المناطق - واس

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد”، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء تطورات انتشار “فيروس كورونا المستجد” وظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية.
وأعرب الدكتور السلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم، عن تقديره ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الإحترازية انطلاقا من حرصها الشديد المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار، تماشياً مع المعايير الدولية ودعماً لجهود الدول والمنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص جهود منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه.
وثمن رئيس البرلمان العربي الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “حفظهما الله”، والعناية بعمارة الحرمين الشريفين وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة خدمةً لضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من كافة بقاع العالم.

روابط ذات صلة

لبنان يسجل ثالث إصابة بكورونا.. لشخص إيراني

لبنان يسجل ثالث إصابة بكورونا.. لشخص إيراني
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –
كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن

كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*