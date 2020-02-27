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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء : الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا تأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة تجاه أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء : الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا تأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة تجاه أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين

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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء : الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا تأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة تجاه أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء : الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا تأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة تجاه أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=837042
المناطق - واس

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة الصحية الآمنة – بحفظ الله- للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك في منظومة احترازات كان منها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة.
وأضافت في بيانها الصادر هذا اليوم: إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولية المملكة التي شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

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