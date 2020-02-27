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صحة الرياض تنسق مع محافظة الخرج والشرطة لإغلاق مجمع طبي للأسنان للمرة الثانية

صحة الرياض تنسق مع محافظة الخرج والشرطة لإغلاق مجمع طبي للأسنان للمرة الثانية
http://almnatiq.net/?p=837048
الخرج - أشرف العصيمي
قامت “صحة الرياض” اليوم الخميس ، وبالتنسيق مع محافظة وشرطة الخرج بإعادة اغلاق مجمع طبي للأسنان بلجنة مشتركة من الصحة ، و الشرطة .
وأوضحت “صحة الرياض” أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة ، والتي يتم اغلاقها تحفظياً ، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من ادارة الالتزام ب”صحة الرياض” .
ولفتت أيضاً أن الاجراء المتبع بعد الاغلاق ، هو الإحالة الى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتغليظ العقوبة .
وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى إلتزام القطاع الصحي.
الجدير بالذكر ان المجمع الطبي الخاص بالأسنان  تم أغلاقه  مساء أمس من قبل  إدارة الإلتزام للقطاع الخاص بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج ولم تلتزم المنشأة بالاغلاق وتضمنت المخالفات تجاوزات للسياسات والاشتراطات الصحية.

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