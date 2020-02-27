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بلدية الساحل تحقق جائزة التميز في الأداء البلدي

بلدية الساحل تحقق جائزة التميز في الأداء البلدي

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بلدية رجال ألمع تحقق المركز الأول بجائزة التميز البلدي بمنطقة عسير

بلدية رجال ألمع تحقق المركز الأول بجائزة التميز البلدي بمنطقة عسير

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حققت المركز الثاني على بلديات المنطقة..

بلدية الساحل تحقق جائزة التميز في الأداء البلدي

بلدية الساحل تحقق جائزة التميز في الأداء البلدي
http://almnatiq.net/?p=837054
المناطق - الحريضة

ساهمت الجهود البلدية التي بذلتها بلدية الساحل في تتويجها بالمركز الثاني بجائزة الأداء البلدي التي أطلقتها مؤخراً أمانة منطقة عسير والتي تعتمد على مؤشرات الأداء الاستراتيجي ونسبة الإنجاز في المشهد الحضري 2019 ، حيث قام سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بتكريم بلدية الساحل ضمن الفائزين بجائزة التميز البلدي .

وفي تصريح له حول هذا التكريم وهذه الجائزة أكد رئيس بلدية الساحل الأستاذ “علي بن سعيد آل جلبان” على عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير وسعادة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي على هذا التكريم ، مؤكداً أن هذا التميز لم يكن ليحدث لولا توجيهات سعادة الأمين الذي لا يدخر جهداً في نصح منسوبي الأمانة وبلدياتها لتقديم أفضل الخدمات البلدية .

كما أكد “آل جلبان” أن هذه الجائزة تهدف إلى تحفيز البلديات لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمستفيدين و خلق التنافس الإيجابي بين البلديات للإبداع والتميز عبر تطوير برامجها وأنشطتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والبيئية والجمالية و الخدمات البلدية المقدمة للمستفيد ضمن جهود الأمانة لتحسين برامج جودة الحياة التي تأتي ضمن مستهدفات وزارة الشؤون البلدية و القروية .

وأضاف أن ما قدمته بلدية الساحل خلال العام الماضي من مجهودات في المجال البلدي من نظافة وصيانة للطرق ومتابعة للاشتراطات المقررة من الوزارة على المنشآت جعلها تكون في مصاف المكرمين في هذا اليوم ، مضيفاً أن هذا التكريم يعتبر مكافأة وتتويجاً لجهود منسوبي البلدية على ما قدموه وحافزاً لهم لبذل المزيد في خدمة المواطن والمقيم .

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