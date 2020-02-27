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“سكني” يوقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الرياضية

“سكني” يوقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الرياضية
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المناطق - واس

وقعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج “سكني” اليوم, اتفاقيات تعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي واتحاد الرياضة للجميع “دوري السيدات”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبيهم المستحقين للدعم السكني، وذلك برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.
ومثّل وزارة الاسكان في التوقيع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر بن حسن المسحل، بينما مثّل رابطة الدوري المدير التنفيذي والمكلف بمهام رئيس الرابطة عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، ومثّل اتحاد الرياضة للجميع “دوري السيدات” المدير التنفيذي للاتحاد شيماء بنت صالح الحصيني.
وأكد المهندس بن سعيد، أن اختيار القطاع الرياضي جاء نتيجة لدوره الكبير في رعاية شباب وبنات الوطن على مستوى مختلف الاتحادات والقطاعات ذات العلاقة بالمنظومة، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقّعة مع المنظومة الرياضية تشمل أيضاً تعزيز الحملات التوعوية بأهمية الادخار داخل الملاعب، وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الملاعب لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين “سكني” وكل من “الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري واتحاد الرياضة للجميع” لتقديم عروض خاصة لمنسوبيهم، تشمل الإسكان التنموي لمنسوبي المجال الرياضي وفق تنظيم الجمعيات المعتمدة في مناطق المملكة، وإقامة ندوات وحملات توعوية بأهمية الادخار وذلك بالتعاون مع المعهد العقاري، كذلك توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، وأما من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال فسيحظون بدعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري ضمن المعارض التي ستتم إقامتها، لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات مميزة وإيجاد بيئة عمل جاذبة.
ويأتي انضمام الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين واتحاد الرياضة للجميع استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع وزارة الحرس الوطني ووزارة التعليم ووزارة المالية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل ومنظومة وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ووزارة السياحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون ، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية, إضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.

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