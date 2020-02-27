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الهلال يعزز صدارته بفوز صعب على التعاون

الهلال يعزز صدارته بفوز صعب على التعاون
http://almnatiq.net/?p=837079
المناطق - متابعات

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزاً صعباً على مضيفه التعاون بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما، الخميس، في افتتاح مباريات الجولة الـ20 من دروي كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدين الأزرق العاصمي بالانتصار إلى لاعبه سالم الدورسري الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة “16”.
النتيجة رفعت رصيد الهلال إلى 47 نقطة، مبتعداً بالصدارة، بينما تجمد رصيد الفريق القصيمي عند 29 نقطة في المركز السادس.
بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين حتى تمكن سالم الدوسري من افتتاح التسجيل، مستفيداً من كرة ارتدت من كاسيو أنجوس حارس مرمى التعاون عند الدقيقة (16) احتج عليه أصحاب الأرض بحجة وجود حالة تسلل؛ لكن تقنية الـ”VAR” التي لجأ إليها السولفيني سلافكو فينسيتش حكم المباراة أثبتت صحة الهدف، بعد الهدف تحرك لاعبو التعاون بفاعلية وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل.
وعاد حكم المباراة إلى الـ”VAR” مرة أخرى ليتأكد من عدم تعمد محمد البريك من لمسة الكرة بيده في ظل احتجاج لاعبي التعاون بركلة جزاء، وحرمت العارضة التعاون من إدراك التعادل عندما تعاطفت مع عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال في التصدي لرأسية أحمد عسيري.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين كاد البرازيلي كارلوس إدواردو أن يضاعف النتيجة لصالح فريقه الهلال بعد انفراد كامل بالمرمى لكن القائم الأيسر أناب عن حارس التعاون في التصدي للكرة.
مع انطلاقة الشوط الثاني، كان البرازيلو نيلدو قريباً من إدراك التعادل للتعاون لكن تسديدته علت مرمى الهلال، ليرد صالح الشهري برأسية تعلو مرمى التعاون.
وأجرى البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب التعاون تبديلاً اضطرارياً بخروج محمد السهلاوي مصاباً وحل بديلاً عنه الكاميروني تاوامبا، بينما دفع الروماني رازفان لوشيسكو بالفرنسي بافتيمبي جوميز والإيطالي سبيستيان جوفينكو، لكن دون تغيير في النتيجة لتنتهي المواجهة بفوز الهلال بهدف دون رد.
هذا، ويستضيف الهلال نظيره الاتفاق، بينما يحل التعاون ضيفاً على أبها الجولة المقبلة في الدوري المحلي.

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