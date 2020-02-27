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القوات البحرية تختتم تمرين “المدافع البحري” في الأسطول الشرقي”

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القوات البحرية تختتم تمرين “المدافع البحري” في الأسطول الشرقي”

القوات البحرية تختتم تمرين “المدافع البحري” في الأسطول الشرقي”
http://almnatiq.net/?p=837086
المناطق - واس

اُختتمت اليوم, مناورات التمرين البحري المختلط “المدافع البحري”, الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية, بمشاركة البحرية الأمريكية في منطقة عمليات الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي.
وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد بن حامد الغامدي, أن التمرين تضمن العديد من المحاضرات التدريبية قُدمت من الجانبين وتم في التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية و عمليات الاستطلاع والإنزال البحري وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواءً الجوية أو السطحية.
وأشاد العميد الغامدي بالمشاركين في التمرين من الجانبين لما أظهروا من احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية التي تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة.
يُذكر أن التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” يُشارك فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوات بحرية داخل البحر، ويأتي ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

 

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