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” التجارة” تطلق مواسم التخفيضات لعام 2020م

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” التجارة” تطلق مواسم التخفيضات لعام 2020م

” التجارة” تطلق مواسم التخفيضات لعام 2020م
http://almnatiq.net/?p=837096
المناطق - واس

أعلنت وزارة التجارة عن قائمة مواسم التخفيضات خلال العام الجاري 2020 لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً، وأبرزها: تخفيضات مواسم المناطق، وموسم العيدين، وموسم نهاية العام حيث توفر على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني بشكل سهل وميسر.
وتدعو الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني: ‏Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد ومن ثم طباعة الترخيص.
يذكر أن عدد تراخيص التخفيضات في العام الماضي تجاوزت حاجز 98 ألف ترخيص سُجّلت إلكترونيًا لإصدار تراخيص التخفيضات من قبل الوزارة بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل سهل وميسر للمستفيدين.

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