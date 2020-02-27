نجاح عملية زراعة القرنية لشاب عشريني يعاني من ضعف في العين اليمنى بمدينة الجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية - منال الدوسري

نجح الفريق الطبي في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض بعد توفيق من الله وبقيادة من قبل الدكتور زهير خوقير استشاري العيون في اجراء عملية لزراعة القرنية لشاب في العقد الثاني من عمره كان يعاني من ضعف في قرنية العين اليمنى.

من جانبه أكد الدكتور زهير خوقير استشاري العيون بأن الشاب كان يعاني من ضعف بالعين اليمنى وتم اكتشاف ان لديه قرنية مخروطية يوجد فيها انحراف عالي جدا يصعب التعديل عليها بأي طريقة من الطرق الحديثة ، موضحاً بأن الطريقة الوحيدة هي أجراء زراعة قرنية سليمة وكان ذلك من خلال التعاون مع مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض بعد التنسيق معهم لإحضارها.

كما وقد بين استشاري العيون بأن العملية ولله الحمد قد تكللت بالنجاح ولايزال المريض تحت المتابعة المتزامنة من بعد العملية كما أوضح بأن المريض قد تحسن نظره تدريجياً وسيخضع لمتابعة طبية دقيقة خلال الفترة القادمة وبعد ذلك سوف يتم إزالة الخيوط التي في القرنية لإتمام الخطوات النهائية للعملية