محافظ وادي الدواسر يرأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي.

المناطق - فالح الدوسري

رأس سعادة محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود بمقر المحافظة اليوم (الخميس) اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بحضور أعضاء المجلسين وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية.

وفي البدء رحب محافظ وادي الدواسر بالحضور في أول اجتماع يجمع بهم بعد تكليفه من سمو أمير الرياض محافظًا لوادي الدواسر، وتطرق إلى أخر الاستعدادات لزيارة سموه إلى وادي الدواسر خلال الأسبوع المقبل.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي تخدم محافظة وادي الدواسر والمراكز الإدارية التابعة لها المدرجة في جدول الأعمال منها استعراض ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية واستعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشروعات المعتمدة بالمحافظة.

ونوه المحافظ بالجهود التي تبذل لخدمة المواطنين من قبل القطاعات في المجالات كافة مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان المشكلة في المجلسين ومن قبل مديري الجهات ذات العلاقة للوصول إلى التطلعات المنشودة لخدمة الوطن والمواطن.

